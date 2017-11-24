Москва, 24 ноября, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин напомнил Америке, чтобы она не забывала, с кем имеет дело. Так директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 24 ноября прокомментировал слова главы российского государства о том, чтобы российские предприятия были готовы к переходу на выпуск оборонной продукции.

Kremlin.ru Владимир Путин наблюдает за российско-белорусскими военными учениями

«Сегодня в США очевидный политический кризис, — заявил он, выступая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Множество американских лидеров и весь Сенат настроены так, будто Россия — это КНДР, только очень большая. Она объявлена врагом. Против неё предпринимаются разного рода шаги. Путин же напомнил им, чтобы они не забывали, с кем имеют дело».

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин заявил:

«Мы были бы странными русскими людьми, если бы не делали выводы из своей истории в XX веке и не реагировали на общие настроения, которые сегодня царят в военных и политических кругах на Западе. Россию испытывают на прочность. Страна, которая нас испытывает, США, сама погружена в проблемы. Это уходящая натура. У неё проблем выше крыши. Она готовится к столкновению с растущим Китаем. Им надо лишить нас свободы воли накануне этого решающего столкновения. Чтобы мы не могли принимать самостоятельных решений. Нам нужно спокойно осознавать свою силу и делать то, что мы считаем нужным».

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходарёнок отметил, что любое государство должно иметь планы перевода своей экономики на военное положение. Это совершенно нормальное заявление. Неизвестно, как сложится обстановка в будущем. Промышленность должна быть готова к переходу. Должны быть созданы мобилизационные запасы необходимых материалов и решена кадровая проблема.

Напомним, что 23 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что комплексная модернизация и перевооружение армии идут планомерно, и призвал просчитать риски от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений. По словам президента, важно продумать и заблаговременно принять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причём отреагировать быстро, с тем чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было. Он также подчеркнул, что объём заказов на российскую продукцию военного назначения не снижается, а только растёт. Так, в 2017 году поставки российского оружия осуществляются в 60 государств.

Отметим также, что, обсуждая итоги учений «Запад-2017», президент призвал «ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции». Он обратил внимание на то, что «способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства». К этому, по словам Путина, должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности.

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