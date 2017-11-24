Брюссель, 24 ноября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Вступление Молдавии в ЕС через объединение с Румынией — «неосуществимо». Об этом заявил на брифинге в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынская оккупация Молдавии

«Не думаю, что нужно так ставить вопрос», — сказал Йоханнис, отвечая на вопрос журналиста, можно ли таким образом ускорить вступление Молдавии в ЕС.

Он добавил, что подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Молдавия встала на путь «евроинтеграции», и это ее выбор. «Сокращение пути через объединение с Румынией неосуществимо», — подчеркнул Йоханнис.

Это первый раз, когда глава Румынии столь однозначно отрицательно высказывается идеи присоединения Молдавии. Прежний румынский президент Траян Бэсеску на протяжении двух мандатов был ярым сторонником и пропагандистом румыноунионизма и даже объявил присоединение Молдавии третьим национальным проектом после уже реализованных — вступления в НАТО и ЕС.