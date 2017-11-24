Калуга, 24 ноября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, в Москве губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в 13-м заседании Российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Сопредседателями встречи стали первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и министр иностранных дел Японии Таро Коно.

En.kremlin.ru Флаги Японии и России

Обсуждались актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества стран в различных сферах, в том числе на межрегиональном уровне. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, что данное направление имеет хорошие перспективы: «Межрегиональная деятельность Калужской области с одной из префектур Японии будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами, расширению культурных обменов, помогать взаимному продвижению туризма и привлечению инвестиций».

Губернатор также высказался за необходимость развития существующего на сегодня экономического сотрудничества между сторонами. Он напомнил, что сегодня на территории области работает японская автомобильная компания «Мицубиши Моторс» в составе альянса с «Пежо-Ситроен». В сентябре она объявила о возобновлении производства одной из самых популярных моделей в своей линейке — Pajero Sport. «Мы будем рады, если японский бизнес, известный своей мобильностью, энергичностью и нестандартным подходом, найдет свое место в нашем регионе», — сказал Анатолий Артамонов. Перспективным направлением сотрудничества губернатор назвал логистику с учетом возможностей транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино», который стал частью проекта «Новый Шелковый путь», связав Европейскую часть России со странами юго-восточной Азии.

Глава региона также предложил установить партнерство в сфере медицины и здравоохранения. «Большим инновационным потенциалом обладает наукоград Обнинск — ведущий ядерный центр России, где реализуются международные проекты по таким направлениям, как ядерная энергетика, создание новых материалов с уникальными свойствами, экологическая безопасность, современные медицинские технологии», — заметил он. В завершении выступления Анатолий Артамонов пригласил специального советника премьер-министра Японии Эйити Хасэгава посетить область, лично познакомиться и оценить ее экономический и инвестиционный потенциал.