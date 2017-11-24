Луганск, 24 ноября, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Бывший глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий, добровольно ушедший в отставку, назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений, заявил 24 ноября исполняющий обязанности главы республики министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

СВ ДНР Игорь Плотницкий

По его мнению, ранее Игорь Плотницкий уже внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования, является одним из подписантов Минских соглашений и поэтому сможет эффективно работать на новой должности.

Напомним, Леонид Пасечник 24 ноября объявил об уходе Игоря Плотницкого с поста главы ЛНР и его решении назначить исполняющим обязанности главы республики впредь до предстоящих выборов.

При этом Леонид Пасечник подтвердил свою приверженность Минским соглашениям и стремление исполнять обязательства, принятые республикой в их рамках.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 ноября в ЛНР наблюдался внутриполитический кризис с участием ближайшего окружения Плотницкого и министра внутренних дел республики Игоря Корнета.

Ситуация в ЛНР до 23 ноября оставалась неясной, пока СМИ не сообщили о том, что Плотницкий покинул ЛНР и прилетел в Москву.