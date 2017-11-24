Душанбе, 24 ноября, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Военные комиссариаты и государственные призывные комиссии Таджикистана отчитались о полном выполнении плана осеннего молодежи для несения срочной службы в рядах Вооруженных сил страны, сообщает сегодня, 24 ноября, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на данные министерства обороны.

Kremlin.ru Таджикские военные на параде

По словам начальника пресс-центра минобороны Фаридуна Махмадализоды, армейский призыв, стартовавший 1 октября 2017, должен был завершиться 30 ноября. На срочную службу были призваны молодые люди с 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождения от призыва на службу в рядах ВС страны.

В Душанбе план призыва был выполнен еще 8 ноября, что, по словам Фаридуна Махмадализоды, говорит о том, что «военно-патриотическое воспитание в городе налажено в соответствии с указаниями президента Таджикистана». На тот момент в Горно-Бадахшанской автономной области план призыва был выполнен на 98%, в Хатлонской области на 94%, в Согдийской области на 97%, а в районах республиканского подчинения — на 84%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о досрочном выполнении плана призыва министерство обороны Таджикистана объявляет не в первый раз. Однако в 2016 году он был выполнен на три дня раньше — 21 ноября. Ежегодно ВС страны пополняются на 15 тыс. — 16 тыс. военнослужащих, сочная служба в таджикистанской армии длится два года.