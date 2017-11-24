Душанбе, 24 ноября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. На 10,1% превысил прогнозный план объем собранного в Таджикистане хлопка, По данным министерства сельского хозяйства страны по состоянию на середину сентября, хлопкосеющие регионы собрали более 389,2 тыс. тонн хлопка-сырца, что почти на 128 тыс. тонн. больше, чем за тот же период 2016 года.

Хлопок

Таким образом, 26 хлопкосеющих районов выполнили прогнозный план, некоторым это удалось еще в конце октября: Хатлонская область выполнила план на 104,9%, Согдийская область — 123,4%, а районы республиканского подчинения отрапортовали о сборе 114,2%планового объема урожая.

В минсельхозе отмечают, что в 2016 году достичь прогнозных показателей не удалось — план был выполнен на 90%, то есть хлопкоробы собрали порядка 312 тыс. тонн хлопка-сырца.

Кроме того, по данным министерства промышленности Таджикистана, за 10 месяцев 2017 года в стране переработано более 20,6 тыс. тонн хлопка-волокна (из 3 кг хлопка-сырца получается 1 кг волокна). В министерстве подчеркивают, что это рекордный показатель за последние 13 лет. Однако до конца года планируется переработать 24 тыс. тонн волокна, и, а производство пряжи довести до 16 тыс. тонн. Из всего переработанного объема хлопка-волокна произведено 14 тыс. тонн пряжи, она в основном идет на экспорт.

«Ряд факторов способствовали росту переработки хлопка-волокна внутри страны. В частности, отмена 10% налога на продажу хлопка внутри страны и предоставление налоговых льгот вновь созданных текстильных предприятий. К существенному увеличению объема переработки хлопка-волокна внутри страны приведет увеличение налога на экспорт волокна, если повысить его (размер налога на экспорт волокна) с нынешних 10% до 30%. В данном случае импортерам выгодно будет приобретать пряжу, чем волокно. С другой стороны это станет толчком для развития текстильной отрасли республики», — отметил представитель ведомства.

На сегодня в Таджикистане полный цикл переработки хлопкового волокна — до готовой продукции, по данным министерства промышленности страны, проводят 5 предприятий, однако перейти к полному циклу планируют еще 6.