Дамаск, 24 ноября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли бомбовый удар по опорным пунктам боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 24 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России ВКС РФ в Сирии

Уточняется, что целями бомбового удара стали опорные пункты боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западном берегу реки Евфрат вблизи населенного пункта Аббас сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«В результате удара были поражены опорные пункты террористов и скопления боевиков», — указано в сообщении Министерства обороны РФ.

Бомбардировщики отработали по ставшей уже традиционной схеме, взлетев с авиабазы в России и преодолев воздушное пространство Ирана и Ирака.

Воздушное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим, а результаты удара контролировали беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю российские ВКС уничтожили более 1320 объектов террористов на территории Сирии.