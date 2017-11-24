Тамбов, 24 ноября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области и ООО «Группа Компаний «Русагро» подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству по строительству свиноводческих комплексов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

Подписи под документом поставили глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и руководитель ГК «Русагро» Вадим Мошкович.

«В течение двух лет, начиная с текущего года, планируется строительство свиноводческих комплексов общей производительностью 50 тысяч тонн мяса в живом весе в год с увеличением мощности комбикормового завода в регионе, — пояснил заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Проект обеспечивает создание более двухсот новых рабочих мест в регионе.

В ходе рабочей встречи Александр Никитин также подчеркнул, что ГК «Русагро» делает много для развития региона. В благодарность губернатор вручил Вадиму Мошковичу нагрудный знак администрации области «За содействие развитию Тамбовской области». В свою очередь, Вадим Мошкович поблагодарил губернатора Александра Никитина за поддержку. «Нам комфортно работать в регионе», — подчеркнул он.