Казань, 24 ноября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В Министерстве образования и науки города Казани 24 ноября состоялся пресс-завтрак, посвящённый вопросам развития Всероссийского проекта «РДШ — территория самоуправления».

Фото предоставлено пресс-службой РДШ Пресс-завтрак в Казани

В пресс-завтраке приняли участие советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова, руководитель проекта Андрей Толкачёв, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима, а также победители 15-го конкурса «Лидер XXI века», который прошёл с 20 по 24 ноября в столице Республики Татарстан.

Участники встречи обсудили детское самоуправление в регионе, поговорили о лучших школьных практиках и обозначали план развития ученического самоуправления в образовательных организациях, реализующих направления деятельности РДШ.

«Цель проекта — поддержка талантливых ребят, помощь им в самореализации уже со школьной скамьи», — отметила Алиса Крюкова.

Напомним, проект «РДШ — территория самоуправления» для школьников был запущен 5 октября 2017 года, в День учителя, в рамках платформы «Россия — страна возможностей».

О проекте ученического самоуправления рассказал его руководитель Андрей Толкачёв.

«В рамках конкурса были проведены обучающие семинары по управлению социальными проектами. В ходе конкурса ребятам предстоит создать на базе школы орган ученического самоуправления, составить календарный план работы на 2017−2018 годы, реализовать и описать проект, направленный на улучшение условий школьной жизни обучающихся, а также снять видеорепортаж с места проведения общешкольного мероприятия. Итогом школьных инициатив станет создание сборника «Азбука РДШ. Самоуправление от «А» до «Я». По итогам победителей со всех уголков страны соберут на итоговом форуме «РДШ — территория самоуправления» ВДЦ «Орленок», где пройдут презентации деятельности органов самоуправления, а также встречи с руководителями органов государственной власти», — подчеркнул руководитель проекта.

Открытая платформа «Россия — страна возможностей», помимо проекта «РДШ — территория самоуправления», включает в себя 12 самостоятельных проектов, направленных на повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой активности, поддержку передовых общественных проектов и реализуется в соответствии со стратегией Президента РФ Владимира Путина.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров рассказал о Грантовом конкурсе молодёжных инициатив, также входящим в линейку проектов.

«Конкурс Федерального агентства по делам молодёжи был запущен 16 ноября 2017 года с целью вовлечения российской молодёжи в творческую деятельность и социальную практику. До 26 ноября молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут подать свою заявку на участие в таких номинация, как «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие», «Поддержка творческой молодёжи», «Поддержка волонтёрских и добровольческих инициатив», «Поддержка студенческих инициатив», «Карьера и самоуправление», — подчеркнул Григорий Гуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платформа «Россия — страна возможностей» начала свою работу в октябре этого года. В рамках платформы осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов, значимых благотворительных акций, деятельности волонтёров и социальных активистов. Проекты, реализующиеся на данный момент, рассчитаны на перспективных управленцев, предпринимателей̆, молодых профессионалов, волонтёров и школьников.

Читайте ранее на эту тему: Победителей олимпиады «Я — профессионал» ждут серьезные денежные премии