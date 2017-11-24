Москва, 24 ноября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в Черемушкинском суде Москвы назвал себя ответственным за действия бывшего главы компании Леонида Меламеда, растратившего 220 млн рублей, сообщает 24 ноября агентство ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайс

По словам Чубайса, растрата 220 млн рублей через сделку с компанией «Алемар» произошла при том, что он лично инициировал вопрос о проверке финансовой эффективности проектов, а Меламед не мог участвовать в принятии решения о договоре с ней.

«Компания «Алемар» одержала безусловную победу в тендере, никто из других участников тендера не оспаривал его результаты», — заявил Чубайс.

Напомним, по данным следствия, Меламед заказал компании «Алемар» о выполнении услуг, которые «Роснано» были не нужны. Сомнительную сделку одобрил финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, также обвиняемый по этому делу. По мнению сотрудников СК сделка с компанией «Алемар» создала условия для вывода из «Роснано» 220 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело против экс-руководителей «Роснано» было возбуждено в 2015 году. Экс-глава корпорации Леонид Меламед, его бывший зам Андрей Малышев и бывший финансовый директор Святослав Понуров подозреваются в совершении растраты имущества «Роснано» в особо крупном размере с использованием служебного положения.