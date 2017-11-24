Москва, 24 ноября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В российском представительстве американской сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs прокомментировали идею признания этого фаст-фуда иностранным агентом. Соответствующее заявление сделала сегодня, 24 ноября, менеджер McDonald’s по связям с общественностью Оксана Белайчук.

Mike Mozart

Напомним, ранее сегодня депутат Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой признания иностранными агентами сетей быстрого питания McDonaldʼs и KFC. По мнению депутата, реклама этих сетей должны быть помечена соответствующей маркировкой.

Свою инициативу Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

Менеджер McDonald’s по связям с общественностью Оксана Белайчук считает эту инициативу несколько необоснованной.

По её словам, 93% продукции всех ресторанов McDonaldʼs в России изготавливают российские предприятия. Поставщики McDonaldʼs — это ведущие компании российского агропромышленного комплекса. Кроме того, McDonaldʼs создал множество рабочих мест в России.

«Для обеспечения поставок в McDonaldʼs в России на предприятиях поставщиков создано более 100 000 рабочих мест», — рассказала Белайчук.

Кроме того, она отметила, что в России McDonaldʼs нацелен на развитие именно российского рынка и реинвестирует всю прибыль в открытие новых предприятий в России, социальные проекты и благотворительные программы.

Примечательно, что член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) скептически отнесся к идее Чернышова.

«Признать Макдональдс иноагентом — радикальная мысль. Особых сомнений в том, что это символ США, и так нет. Но это не СМИ и не НКО. Вряд ли», — написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.