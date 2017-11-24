Москва, 24 ноября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку объединенного такси-бизнеса Fasten и RuTaxi, заявил 24 ноября журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

Leonid Mamchenkov Такси

По мнению Игоря Артемьева, Fasten и RuTaxi скрытно могла закупить большое число таксопарков, приблизив свою долю на рынке к уровню «Яндекс.Такси» и Uber.

«Компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле «Яндекс.Такси» и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. Сейчас мы проводим проверку», — сказал Игорь Артемьев.

Игорь Артемьев считает, что компания приобретала бренды значительного количества разных таксопарков, но не объединила их под своим брендом.

Напомним, весной 2017 года Fasten и RuTaxi объявили об объединении брендов «Такси Сатурн», RedTaxi, «Везет» и «Лидер», не согласовывая это с ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяла сообщения о вероятности увеличения цен на шампанское перед новогодними праздниками.