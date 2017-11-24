Москва, 24 ноября, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы намерены законодательно урегулировать правила пользования электрическими транспортными средствами (ЭТС). Об этом заявили 24 ноября на круглом столе, посвящённом проблемам использования электрокаров, сегвеев и гироскутеров в парках и скверах столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

aleehk82 Сегвеи

«Мы обсуждали создание некоего свода правил, где будет прописано, либо они участники дорожного движения и тогда должны быть на магистрали, либо пешеходы и передвигаться по пешеходным дорожкам, либо велосипедисты, которые двигаются по велосипедным», — заявила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко («Единая Россия»).

По словам Святенко, данный вопрос поднимается в столичном парламенте впервые. Тем не менее в течение лета 2017 года поступило множество жалоб от москвичей на хаотичное передвижение указанного транспорта по улицам и паркам Москвы: в отсутствие нормативов дети и взрослые в том числе выезжали на проезжие части. При этом скорость разгона на транспортных средствах с электронной тягой составляет 20−30 км/час, а к следующему сезону ожидается появление транспорта со скоростью до 80 км/час.

«По личному опыту, когда брала сегвей в Мадриде, мне дали 2−3 листа инструкций, где я должна была прочитать как ехать, с какой скоростью, за какой группой и поставить свою подпись. Так обозначаются мои ограничения и моя ответственность. У нас в Останкино только паспорт берут и говорят время, в какое я должна вернуть», — заявила председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова («Единая Россия»).

Она отметила, что если принять во внимание международный опыт, то за рубежом действуют ограниченные правила использования таких средств. В частности, невозможен выезд на территорию проезжей части.

«Пока в нашей стране отсутствует правовое регулирование вопросов, связанных с передвижением на электрических транспортных средствах, но есть основания полагать, что его необходимо ввести в целях создания условий для безопасного использования указанных ТС. Во-первых, признается, что пешеходы во всех случаях должны пользоваться преимуществом на пешеходных дорожках и пешеходных зонах. Во-вторых, в том случае, если разрешается движение электрических транспортных средств по тротуарам, то скорость их передвижения должна быть ограничена до 6−12 км/час; а по велодорожкам — до 25 км/ч. В-третьих, разрешается передвижение сегвеев крупных модификаций по дорогам, если водитель имеет водительские права, сегвей застрахован, оснащен фарами, отражателями и звуковыми сигналами», — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Он добавил, что правовое регулирование возможно на федеральном уровне путём внесения изменений в ПДД. Владельцев транспорта можно приравнять к пешеходам, либо признать сегвеи аналогами велосипедов или мопедов. Тут следует исходить из мощности двигателя и максимально возможной скорости.

В случае, если в ПДД будут установлены дифференцированные правила в отношении ЭТС, то потребуется также определиться с тем, как их идентифицировать на дорогах — нужен ли владельцам некий специальный документ, в котором будут прописаны технические характеристики. Также есть вариант выделения ЭТС в отдельную категорию с установлением для них своих особенностей в ПДД.

«Второе направление — Москва как субъект Российской Федерации вправе установить собственное правовое регулирование в отношении ЭТС на территориях, не подпадающих под действие ПДД. Это парки и иные общественные пространства, а также Московский метрополитен и другие виды общественного транспорта», — подчеркнул Алексей Шапошников.

Добавим, на сайте Мосгордумы открыли голосование по вопросам категорий, к которым можно отнести самобалансирующие электрические транспортные средства.