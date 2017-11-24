Калуга, 24 ноября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома, сообщил 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM врио начальника управления прокуратуры области Андрей Волков. По его словам, руководство ООО «Комфорт Строй» подозревают в присвоении 100 млн рублей, собранных с «дольщиков» в период с января 2014 года по декабрь 2015 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

По версии следствия, ряд руководителей ООО «Комфорт Строй» путём обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, похитили денежные средства граждан в особо крупном размере при заключении договоров цессии о передаче прав требования у ООО «Новградстрой» на жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме №55 по ул. Маяковского в Калуге.

По предварительным данным, причинённый дольщикам ущерб оценивается в сумму свыше 100 млн рублей. В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу.

Напомним, по информации министерства строительства и ЖКХ области, в калужском регионе зарегистрировано 372 дольщика, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и 18 проблемных домов. По всем недостроенным объектам разработана «дорожная карта». По мнению спикера законодательного собрания области Виктора Бабурина, необходима координации действий всех органов власти для помощи обманутым дольщикам.

Между тем, к 1 января 2018 года в России должна быть создана единая информационная система жилищного строительства. В ней в режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства.