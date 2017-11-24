Грузия, 29 декабря, 2003, 08:09 — ИА Регнум. Произведена попытка взрыва тбилисской телекомпании "Рустави 2" В Тбилиси около 5 часов утра 29 декабря произведено вооруженное нападение на здание, в котором расположена местная независимая телекомпания "Рустави 2", являющаяся флагманом грузинского телеэфира.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM из Тбилиси, по свидетельству очевидцев, сначала послышались выстрелы и из оружия крупного калибра - возможно, противотанкового типа - был осуществлен выстрел по окну главной студии телекомпании, где в это время сотрудники "Рустави 2" готовились к началу утренней программы и монтировали материалы. Снаряд попал в стену здания рядом с окном и глубоко пробил бетон. В результате разрушеной оказалась часть студии, никто из сотрудников не пострадал. Насколько можно судить к настощему времени, одновременно произошел еще дин сильный взрыв, в результате которого в 17-этажном здании серьезно пострадали пять этажей - с 3-го по 7-й, разбились стекла многих окон здания.

Сразу после взрыва телекомпания перешла на чрезвычайный режим работы, прибывшие на место минеры и эксперты МГБ и МВД Грузии занялись обследованием здания и прилегающей территрии на предмет минирования и сбором материала. Около 7 часов в телекомпанию прибыл министр госбезопасности Валери Хабурдзаниа, который позже заявил, что выстрел по студии "Рустави 2" был произведен либо бронебойным снарядом, либо из гранатомета. Во дворе здания был найден осколок снаряда, уточняется тип оружия. Хабурзания отметил, что выстрел был произведен либо с крыши или верхних этажей дома напротив, либо с более удаленного растояния - эксперты занимаются расчетом точной траектории снаряда. В эфире "Рустави 2" министр объявил телефонные номера, по которым можно обратиться в случае, если кто-то заметил стрелявших или обладает какой либо другой информацией.

Валери Хабурдзаниа расценил прозошедшее главным образом как "попытку запугивания", однако не исключил и более серьезные цели злоумышленников, так как "всем известно, когда начинается утреннее вещание канала и когда тут уже работают люди". В более серьезных, чем простое запугивание, целях стрелявших уверен глава телекомпании Эроси Киндзмарашвили. Следует отметить, что нападение на "Рустави 2" произошло через час после того, как в тбилисском отеле "Шератон Метехи Палас" закончилось праздничное новогоднее мероприятие сотрудников телекомпании и входящей в одноименный холдинг ежедневной газеты "24 саати". Также следует отметить, что канал "Рустави 2", имеющий в Грузии наибольший рейтинг, со времени своего создания позиционировался как резко оппозиционный правительству Шеварднадзе и активно поддерживал все массовые антиправительственные выступления в стране, сыграв одну из ключевых ролей в произошедшей в Грузии "революции роз". Оппоненты новой власти Грузии обвиняют телеканал в прямом лоббировании пришедшего в стране к власти триумвирата Саакашвили-Бурджанадзе-Жваниа.