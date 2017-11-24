Брюссель, 24 ноября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В ходе саммита «Восточного партнерства» (ВП) в Брюсселе, сегодня, 24 ноября, была принята итоговая декларация саммита.

European Union «Семейная фотография» саммита Восточного партнёрства

ИА REGNUM уже сообщало, что на прошлой неделе стало известно, что итоговая декларация саммита Восточного партнерства ЕС оказалась в тупике. Ереван и Баку не могли прийти к согласию вокруг формулировок, относящихся к карабахскому конфликту.

В итоге в декларации не говорится о каком-либо конкретном конфликте. В ней есть призыв «возобновить усилия по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права», что фактически является отражением позиции Армении.

«Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества. Участники саммита приветствуют усилия и усиленную роль ЕС в урегулировании конфликтов и укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных форматов и переговорных процессов, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо», — говорится в документе.

Среди пунктов, касающихся Армении, участники саммита приветствуют подписание Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией.

«Они с нетерпением ожидают укрепления сотрудничества и дальнейшего прогресса в области мобильности и рассмотрения вопроса начала диалога по либерализации визового режима с Арменией при условии обеспечения базы для надлежащей и надежной мобильности, включая эффективное осуществление соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между сторонами», — говорится в документе.

В декларации упоминается, что ЕС продолжит обсуждать с каждой из стран-партнеров, включая Армению, Азербайджан и Белоруссию, привлекательные и реалистичные варианты укрепления взаимной торговли и поощрения инвестиций, а также правил международной торговли и связанных с торговлей международных стандартов, в том числе в области интеллектуальной собственности, а также будет способствовать модернизации и диверсификации экономики.