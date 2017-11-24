Вильнюс, 24 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Дефицит электроэнергии в трех странах Прибалтики в октябре 2017 года достигал 428 гигаватт-час и составил 19% от потребления, показали данные эстонского оператора сети передачи Elering, сообщили ИА REGNUM в компании.

Венцель Ульрик Торное. Швея

По сравнению с таким же периодом 2016 года, производство выросло на 2%, потребление — на 3%. Эстония сократила выработку электроэнергии на 10% до 960 гигаватт-час, Латвия увеличила на 18% до 618 гигаватт-час. В Скандинавии производство электроэнергии выросло на 2%, потребление снизилось на 1%, избыток составил 949 гигаватт-час.

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