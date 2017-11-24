Вильнюс, 24 ноября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Литва идет по пятам Эстонии — планирует применять всеобщую инвестиционную льготу, но вместе с тем повышает налоговый тариф, применяемый к дивидендам, а Эстония латает дыры в своей налоговой системе, поэтому в Литве обложение налогом бизнеса на уровне предприятий становится еще более привлекательным, тем более, что расширяются нынешние льготы, пишет литовская деловая газета Verslo žinios.

Флаги Литвы, Латвии и Эстонии

«Классическая литовская система налога на прибыль с относительно низким общим тарифом и более простой системой декларирования имеет немало преимуществ. А вот эстонцы уже меняют свою исключительную систему. Предполагается, что в будущем из-за сократившихся доходов бюджета это должны будут сделать и латыши», — прогнозирует партнер аудиторской компании KPMG Baltics Бируте Петраускайте.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что всеобщая инвестиционная льгота, применяемая в Эстонии, стимулирует инвестиции во все сферы экономики — в том числе и в неэффективные.

«Всеобщая инвестиционная льгота временно повысила бы активность экономики, но такая мера не поможет Литве перейти от создания низкой добавочной стоимости к экономике высокой добавочной стоимости», — говорит министр, по словам которого, Литва стремится направить инвестиции именно в такой бизнес, поэтому расширяет инвестиционные и исследовательские льготы.