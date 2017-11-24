Москва, 24 ноября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Доходы бюджета города Москвы в 2018 окажутся на 100 млрд больше, чем в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, такие данные содержатся в документе к заседанию трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, в которую входят представители правительства, Госдумы и Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исторический музей, Москва

По прогнозу трехсторонней комиссии, налоговые и неналоговые доходы Москвы в 2018 году достигнут 2,1 трлн рублей. При этом члены комиссии предполагают, что «модельные» расходы столицы должны составить 897 млрд рублей. Речь идет о расчете «модельного» бюджета по методике, которую разработал Минфин РФ для того, чтобы проследить за наличием избыточных расходов в одних регионах и за недостатком государственного финансирования в других. В модели расходов учитывается индексация, расходы на увеличение заработных плат, рост минимального размера оплаты труда и страхование неработающих граждан.

Учитывая реальные доходы и модельные расходы, трехсторонняя комиссия прогнозирует, что бюджет Москвы в 2018 году может быть профицитным. В связи с этим в столичную смету не будут поступать дотации из федерального бюджета на выравнивание сбалансированности бюджета. Тем не менее, в бюджет Москвы в 2018 году из госказны поступит целевой трансферт в размере 3,5 млрд рублей. Таким образом, профицит столичного бюджета в 2018 году мог бы составить 1,203 трлн рублей.

Однако, по данным закона о бюджете города Москвы, реальные расходы окажутся выше «модельных». Так, с 2018 году они составят 2,3 трлн рублей. Из них 2,12 трлн будут направлены на реализацию госпрограмм Москвы. Поэтому, согласно закону, бюджет столицы в 2018 году все же будет профицитным. Профицит составит 223 млрд рублей. о