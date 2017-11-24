Рига, 24 ноября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Парламент Латвии принял закон о государственной казне 2018 года, в котором предусмотрен предельный дефицит в размере 1% от предполагаемого ВВП и 2% от ВВП на оборону, сообщает агентство BNS.

Деньги

«За» проголосовали 59 представителей правящей коалиции, «против» — 37 представителей оппозиции.

Согласно закону, в 2018 году доходы основного государственного бюджета будут составлять 6,16 млрд евро, расходы — 6,49 млрд евро, а доходы и расходы специального государственного бюджета — соответственно 2,77 млрд и 2,65 млрд евро.

Бюджет составлен на основании предпосылки, что в 2018 году будет создан ВВП стоимостью 28,359 млрд евро.

В законе говорится, что долг государства в конце 2018 года не должен превышать 10,25 млрд евро.