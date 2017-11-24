Мурманск, 24 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В Мурманске взрывом в жилом доме на улице Зелёная, 78, выбило плиту стены. Есть пострадавшие, на место прибыли пожарные, полицейские и медики, передает с места ЧП корреспондент ИА REGNUM.

Денис Прокопенко ИА REGNUM Пожар в Мурманске

Напомним, хлопок, предположительно, бытового газа произошел 24 ноября в 17:00. Затем в квартире пятого этажа начался сильный пожар.

Горящую квартиру тушат при помощи автовышки. В городе слышны сирены. К месту ЧП продолжают прибывать «скорые».

С места происшествия увезли на скорой помощи пострадавших. МЧС пока информацию о количестве пострадавших и их состоянии не сообщает. Однако, как говорят очевидцы события, были слышны детские крики.

Горящую пятиэтажку оцепила полиция, из дома выводят жителей. Тем временем, пожарные уже локализовали возгорание в доме.