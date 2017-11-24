Вильнюс, 24 ноября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Компания Maxima grupė подписала инвестиционный договор с Emperia Holding о приобретении 100% акций этой компании. Emperia Holding владеет в Польше сетью торговой сетью Stokrotka, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, в Maxima grupė.

Тележки супермаркета

«Сеть Stokrotka — один из лидеров на польском рынке розничной торговли. Привлекательные для покупателей форматы магазинов и сильная команда руководителей создают необходимые предпосылки для дальнейшего развития. Группа Emperia также владеет портфелем объектов недвижимого имущества, дополняющим бизнес розничной торговли. По этим причинам Maxima grupė радуется возможному приобретению бизнеса Emperia и возможности сделать твердый шаг на польском рынке розничной торговли», — заявил председатель правления Maxima grupė Пятрас Яшинскас.

Предлагаемая Maxima grupė стоимость одной акции Emperia Holding — 100 злотых, а стоимость всех выпущенных акций составляет 1,192 млрд злотых (около 283 млн евро). В представленном предложении также предусмотрено, что Maxima grupė может отказаться от покупки акций, если на предложение ответят менее 66% акционеров компании или если не будут выполнены другие условия договора.

«Предложение купить акции компании будет в силе до конца февраля 2018 года. Надеемся, что после того, как Польская служба по конкуренции выдаст разрешение и закончится срок действия предложения, мы успешно завершим сделку и возьмем контроль над компанией в свои руки», — сказал Яшинскас.

Торговой сети Stokrotka в Польше принадлежат 410 магазинов, она занимает около 20% рынка магазинов, находящихся рядом с домами. В предприятии работает около 8,2 тыс. человек, его оборот в 2016 году достигал 570 млн евро.

Maxima grupė владеет сетями Maxima (в странах Прибалтики), Aldik (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронным продуктовым магазином Barbora. Консолидированный оборот Maxima grupė в 2016 году составил 2,693 млрд евро.