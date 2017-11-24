Брюссель, 24 ноября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения — — ЕС — наш общий успех, и может стать положительным прецедентом для других программ, заявил сегодня, 24 ноября, президент Армении Серж Саргсян на саммите Восточного партнёрства ЕС в Брюсселе.

president.am Серж Саргсян на саммите в Брюсселе

По его словам, которые цитирует пресс-служба президента Армении, 2017 год по праву можно считать важной вехой в четвертьвековой истории отношений Армения — ЕС, что будет ознаменовано сегодня, в рамках этого саммита, подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве РА — ЕС.

«Это всеохватный документ, отображает значительные развития наших двусторонних отношений за последний период и определяет необходимые для их углубления ориентиры», — отметил Саргсян.

Он также уточнил, что это соглашение — не только новый юридический документ, а отображение той основанной на правах человека и основополагающих свободах системы ценностей, которую мы исповедуем.

В основу соглашения, по словам армянского президента, заложены такие важные положения укрепления демократии, каковыми являются приоритет права, укрепление правосудия, развитие государственных и общественных институтов, хорошее управление.

Саргсян считает, что эффективное воплощение в жизнь этих положений имеет жизненно важное значение с точки зрения успешной реализации дальнейших реформ в Армении.

«Именно основанное на этих совместных ценностях развитие является залогом долгосрочного и устойчивого прогресса каждого ответственного члена международного сообщества. Я благодарен руководству Европейского Совета за оказанную в течение этого процесса поддержку», — подчеркнул президент Армении.

По его мнению, важность этого соглашения не ограничивается отношениями Армения — ЕС: многочисленные международные партнёры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает. «Хочу подчеркнуть, что во всём процессе целью Армении изначально было дальнейшее углубление наших двусторонних и многосторонних интересов», — резюмировал Серж Саргсян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе проходит саммит Восточного партнерства ЕС, главным событием которого, по утверждению некоторых западных СМИ, станет подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией.