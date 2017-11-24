Москва, 24 ноября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Россия и страны-члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до декабря 2018 года, сообщает 24 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, близкие к участникам этой сделки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Стоит отметить, что какой-либо дополнительной информации по этому вопросу агентство не приводит.

Ранее стороны сделки договаривались о сокращении нефтедобычи до марта 2018 года, а дальнейшее продление этого срока официально может быть согласовано на встрече представителей стран ОПЕК, запланированной на 30 ноября.

Ряд СМИ по этому поводу сообщают, что большинство российских нефтедобывающих компаний уже заявило о согласии на продление сделки с ОПЕК

Как сообщало ИА REGNUM, повышенное внимание к вопросу договоренностей ОПЕК и России может свидетельствовать о том, что мнение Москвы становится самым влиятельным в формуле ОПЕК+.