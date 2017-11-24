Прага, 24 ноября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Верховный суд Чешской Республики отклонил апелляционную жалобу на решение городского суда Праги о возможности выдачи властям США гражданина Российской Федерации Евгения Никулина. Соответствующее сообщение распространил сегодня, 24 ноября, секретариат Верховного суда Чехии.

Флаг США

Речь идёт о российском гражданине Евгении Никулине, который был задержан чешскими правоохранительными органами 5 октября 2016 года в Праге. При этом в операции по задержанию Никулина участвовали агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет Никулина в совершении хакерских атак на цели в США. В ноябре 2016 года, уже после задержания, в министерство юстиции Чехии поступило требование от российских властей выдать им Никулина. В России он обвиняется в совершении в 2009 году кражи с помощью интернета $3450.

30 мая городской суд Праги постановил, что Никулин может быть выдан как США, так и Российской Федерации. При этом окончательное решение, кому именно будет выдан Никулин и будет ли выдан вообще, будет принимать министр юстиции Чехии.

Защита Никулина обжаловала это решение в Верховном суде Чехии. Но сегодня Верховный суд подтвердил решение пражского городского суда.

Российское посольство в Чехии оказывает Никулину всю возможную помощь. На всех судебных заседаниях по делу Никулина постоянно присуствует российский консул.