Воронеж, 24 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Здание мэрии Воронежа оцепили днем 24 ноября. Сотрудников администрации города эвакуировали из здания, на месте работают кинологи.

Raise-the-Sail Здание мэрии Воронежа

Как сообщило ГТРК «Воронеж», причиной, по некоторым данным, стал подозрительный предмет — сообщение о нем поступило в полицию около 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который обязывает оператора блокировать звонки от «телефонных террористов». На оператора связи возлагается также обязанность передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации абонента, инициировавшего такое соединение. Также операторов обяжут определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки.

Читайте об этом: Госдума приняла закон о блокировке звонков «террористов»

Отметим, что начиная с сентября города РФ накрыла волна ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Только с 11 по 25 сентября было зафиксировано около тысячи анонимных звонков, а ущерб от них МЧС оценивает в сумму порядка миллиарда рублей.

Сегодня же стало известно, что из-за очередного анонимного звонка о минировании силовики проверяют и здание самой Госдумы — правда, эвакуацию пока решили не проводить.