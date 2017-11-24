Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Платную автотрассу «Москва — Санкт-Петербург» (М-11) откроют полностью в октябре-ноябре 2018 года. Бесплатный проезд по вновь введенным участкам будет возможен только первые две-три недели. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Франц Трасса М-11

На заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области возможностью бесплатного проезда на вводимых участках поинтересовался министр транспорта России Максим Соколов.

«Поскольку трасса М-11 уже сформирована как единый объект, там будет единый инструмент взимания платы. Поэтому тестовый режим будет достаточно короткий — максимум две или три недели бесплатного проезда, а потом будет введено повсеместное взимание платы», — пояснил Кельбах.

Отметим, что, например, центральный участок платной трассы ЗСД в Петербурге оставался бесплатным на протяжении двух месяцев после открытия.

Также Сергей Кельбах заверил главу Минтранса в том, что завершающие, 7 и 8 участки М-11, будут введены в строительный сезон 2018 года. По его словам, из 138 км этих участков асфальтом покрыты 30 км, возводится 50 из 62 искусственных дорожных сооружений.

К настоящему времени освоено 40% средств, выделенных из федерального бюджета —23,1 млрд рублей. До конца 2017 года будет освоено еще 8,2 млрд рублей.

Глава «Автодора» отметил, что по госконтракту срок завершения основных работ по трассе рассчитан до 30 июня 2018 года.

«Концессионер (ООО «Магистраль двух столиц» — прим. ред.) заявляет о готовности выполнить работы в срок, хотя у нас пока есть сомнения. 2018-й год не вызывает сомнения, июнь — да. Осенью 2018 года — октябрь или ноябрь максимум — и вся трасса будет введена в эксплуатацию. Не рабочее движение, а введена в эксплуатацию», — подчеркнул Кельбах.

Напомним, после того, как платная скоростная автомобильная дорога «Москва — Санкт — Петербург» (М-11) будет введена в эксплуатацию, существующая федеральная трасса М-10 «Россия» (М-10), частично исчерпавшая свою пропускную способность, станет бесплатным дублером новой платной автодороги.

М-11 будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения по магистрали составит 150 км/час. Напомним, 7-й (от Мясного Бора до дороги Кировск — Гатчина, 543 — 646 км) и 8-й (от 646-го км до развязки с КАД) участки с 2015 года строит итало-турецкий генподрядчик «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети».

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе «Москва — Санкт-Петербург» появится платный участок (Подмосковье)

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому еще два участка на федеральной автотрассе М-11 Москва — Санкт-Петербург будет использоваться на платной основе. Платными станут участки: 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области. Протяжённость платных участков автотрассы на территории двух областей составит 47,91 км и 217,147 км, соответственно.

С сентября 2015 года стал платным участок скоростной трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка. Пункты взимания платы расположены на выезде с участка — на 258 км дороги в сторону Москвы и на 330 км — в сторону Санкт-Петербурга. Стоимость проезда от 150 до 920 рублей в зависимости от времени суток и габаритов транспортных средств.