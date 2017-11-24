Вильнюс, 24 ноября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В первом и втором квартале 2017 года Вильнюс посетили соответственно на 7% и 5% больше туристов, чем в 2016 году, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, в Департаменте статистики Литвы. Из-за прошедшей летом реконструкции Вильнюсского аэропорта прогнозировалось, что в этот период потоки туристов в столице сократятся на 20%. Опубликованные сегодня департаментом статистики данные гостиничного сектора за третий квартал 2017 года показали, что влияние закрытия аэропорта на Вильнюс было не таким сильным, как ожидалось: число туристов в столице в июле-августе сократилось только на 2%, по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Вильнюс

За первые девять месяцев 2017 года в Вильнюс приехали 800 тыс. туристов: на 2,7% больше, чем за такой период прошлого года.

По данным департамента статистики, в июле-августе 2017 года вильнюсский гостиничный сектор принял на 325 тыс. гостей больше, которые провели в городе более 600 тыс. ночей. В третьем квартале 2017 года Вильнюс в основном посещали туристы из Польши, Германии, Белоруссии, России и Латвии. Гости из этих стран составили 45% от всех зарубежных туристов.

Тем временем городские власти собираются ввести так называемый «налог на подушку» — взимать по одному евро ежедневно с каждого туриста, который остановился в гостинице. Этот тариф будет заложен в цену за ночлег и перечисляться в казну самоуправления самими гостиницами.

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