Госдуму проверяют из-за звонка о «минировании» — здание не эвакуируют
Москва, 24 ноября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Госдуму проверяют из-за анонимного звонка о минировании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Звонок поступил на один из служебных телефонов нижней палаты парламента.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Государственная дума
Пленарное заседание завершилось. Вместе с тем людей не эвакуируют, в Думе проходит экскурсия.
«Действительно, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва, была проведена проверка здания Госдумы, никаких подозрительных предметов обнаружено не было, нижняя палата парламента продолжает функционировать в штатном режиме», — заверили в Госдуме.