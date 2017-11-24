Москва, 24 ноября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Госдуму проверяют из-за анонимного звонка о минировании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Звонок поступил на один из служебных телефонов нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Пленарное заседание завершилось. Вместе с тем людей не эвакуируют, в Думе проходит экскурсия.

«Действительно, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва, была проведена проверка здания Госдумы, никаких подозрительных предметов обнаружено не было, нижняя палата парламента продолжает функционировать в штатном режиме», — заверили в Госдуме.