Минск, 24 ноября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая прошла в ноябре этого года в Объединённых Арабских Эмиратах, лидеры двух стран договорились не предавать огласке дело украинского «журналиста» Павла Шаройко, которого Комитет государственной безопасности Белоруссии обвинил в шпионаже в пользу Украины, однако Киев эти договорённости нарушил. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает БЕЛТА.

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«Они подняли гвалт, всё было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил своё решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной», — посетовал Лукашенко.

Он пояснил, что после этого ему пришлось дать команду опубликовать некоторые материалы дела против Шаройко, который в ходе допросов во всем сознался, сдал созданную им шпионскую сеть и своего куратора, работавшего в украинском посольстве в Минске. Лукашенко подчеркнул, что именно Киев нарушил ранее достигнутую договорённость.

Кроме того, Лукашенко попросил не искать в этом деле «российский след», так как его там попросту нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе КГБ Белоруссии заявил, что 25 октября в республике был задержан украинский «журналист» Павел Шаройко, который на самом деле является кадровым работником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Заявлению белорусского КГБ предшествовало заявление, сделанное главой Национальной общественной телекомпании Украины Зурабом Аласанией, который сказал, что в Белоруссии задержан украинский журналист Шаройко.