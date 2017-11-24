Брюссель, 24 ноября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 24 ноября, в Брюсселе на саммите «Восточного партнёрства» заочно поспорила с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем о Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Грибаускайте подняла вопрос о Белорусской АЭС. По ей утверждению, сотрудничество с Минском «сильно осложняется» тем, что на ее территории проводились «агрессивные направленные против Запада военные учения наступательного характера «Запад», а строительство Белорусской АЭС осуществляется без учета международных требований ядерной безопасности и прозрачности».

Президент Литвы подчеркнула, что строящая эту электростанцию российская корпорация «Росатом» «вызывает большое недоверие», так как она «отрицает и скрыла целый ряд опасных инцидентов, в том числе и недавно произошедшую утечку радиоактивных веществ в Челябинске». Поэтому Литва поднимает этот вопрос на самом высоком уровне в ЕС и добивается того, чтобы «Европа использовала всё свое влияние для обеспечения ядерной безопасности и прозрачности».

«Строительство Белорусской АЭС — непрозрачное и ненадежное, потому что его ведет российский «Росатом». Это — ненадежная компания, утаивающая информацию. Только что произошел инцидент в Челябинске, и он утаивался, пока не было замечено радиоактивное облако над Францией. Мы знаем, что инциденты в Островце были уже сейчас, во время строительства», — заявила Грибаускайте.

На полях саммита на эти упрёки ответил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Минск, по его словам, даже не был обязан тестировать станцию, но решил успокоить соседей.

«ЕС смотрит на этот вопрос по-разному, но мы сотрудничаем сегодня с ЕС, и мы открыты к сотрудничеству. Более того, мы могли не проводить стресс-тесты, несмотря на требование Еврокомиссии, но провели, потому что сами решили это сделать», — сказал Макей.

Напомним, Литва, после того как стало окончательно ясно, что страна не способна построить на своей территории новую АЭС взамен остановленной Игналинской АЭС, всячески критикует атомные проекты соседей, которые по умолчанию называет «небезопасными», и требует полностью остановить строительство БелАЭС.

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