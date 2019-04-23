Армения, 23 декабря, 2010, 07:39 — ИА Регнум. 22 декабря на заседании политсовета Армянского национального конгресса (АНК) были обсуждены вопросы предновогодних и новогодних мероприятий. Как сообщил журналистам координатор АНК Левон Зурабян , 24 декабря Конгресс проведет последнюю акцию года. Акция, которая состоится у здания генпрокуратуры Армении, будет посвящена политзаключенным. По словам Зурабяна, в акции примут активное участие все партии-члены АНК.

"В ходе заседания наш представитель в Совете Европы Арман Григорян доложил о проделанной работе, рассказал о наших отношениях с СЕ и мониторинговой комиссией, о наших дальнейших шагах. Он ответил на вопросы, проанализировал нашу работу и указал на необходимость продолжения работ", - сказал Левон Зурабян.