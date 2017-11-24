Москва, 24 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта Валерия Окулова в связи с его переходом на другую работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Mintrans.ru Валерий Окулов

«Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта РФ в связи с переходом на другую работу», — отмечается в документе.

Напомним, Валерий Окулов, зять первого президента России Бориса Ельцина, руководил компанией «Аэрофлот» более 12 лет. Он занимал должность замминистра транспорта РФ с апреля 2009 г.

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