Ярославль, 24 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» Ярославля, где Тина Канделаки проводила открытое спортивное мероприятие, обнаружен подозрительный предмет. Полиция провела срочную эвакуацию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КСК «Вознесенский»

Мероприятие Канделаки «Матч! Тренировка», которое проходило 24 ноября в КСК «Вознесенский» посетили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, мэр города Ярославля Владимир Слепцов, представители областных и городских спортивных организаций и жители города.

Во время проведения тренировки в одном из помещений комплекса обнаружен подозрительный предмет. Полиция срочно выехала на проверку

«Сейчас здание проверяется. Я не могу вам сказать, проводилась ли эвакуация. Все, что могла — я вам сказала», — сообщали корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника пресс-службы УМВД Ярославской области Юлия Никифорова.

В пресс-службе МЧС по Ярославской области сообщили, что в здании нашли подозрительный предмет и произошла эвакуация всех, кто был в КСК «Вознесенский».