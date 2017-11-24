Минск, 24 ноября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Белоруссии нет истерии по поводу шпионского скандала, связанного с задержанием украинского кадрового работника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Павла Шаройко. Однако ситуация между Минском и Киевом, скорее всего, будет обостряться. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА REGNUM озвучил Сергей Палагин, политический обозреватель, специализирующийся в вопросах безопасности.

Эмоции

22 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «шпионский скандал» в Белоруссии — это «тотальная глупость», которая вызвана «истерией» в Минске. Министр также сказал, что с республикой происходила «грибная истерия, затем ягодная истерия, затем шпионская истерия», а потом экономическая, которую кому-то выгодно развивать в отношении Украины в Белоруссии.

«Словосочетание «тотальная глупость» мне не очень понятно. Фраза из двух слов, одно из которых германо-франко-латинское, а второе русское, носит исключительно эмоциональный характер и поэтому не имеет смысла. От главы МИДа дружественного нам государства хотелось бы услышать внятную оценку события, основанную на анализе такой уважаемой структуры, как украинский МИД», — объяснил Палагин.

Он также обратил внимание на то, что в Минске нет «истерии», как и самого «шпионского скандала». Разведка как конкретная деятельность не является чем-то из ряда вон выходящим в отношениях между странами, к тому же в белорусской столице это понимают и дипломатично «выражают сожаление» о высылке белорусского дипломата из Киева в ответ на действия белорусской контрразведки, отметил эксперт.

«Судя по реакции украинской стороны, ситуация между Киевом и Минском будет обостряться на фоне абсолютного нежелания Беларуси и Украины вступать в фазу эскалации напряженности», — предположил политический обозреватель.

Отметим также, что Климкин, комментируя ранее историю с задержанием в Белоруссии украинского журналиста, обвиняемого в шпионаже, заявил, что в этом случае нельзя упускать из внимания и российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые прошли еще в сентябре. По мнению украинского министра, тренировки военных имели целью «отработку наступательных операций».

«Вы знаете, когда я слышу подобные заявления, вспоминаю слова писателя А. Володина, который, кстати, родился в Минске. Он в своей «монографии» «Записки нетрезвого человека» написал так — «У интеллигенции вместо идей и страстей — сплетни. Называется информацией», — заключил Сергей Палагин.

Как передавало ИА REGNUM, в конце октября в Минске был задержан кадровый работник ГУР минобороны Украины Павел Шаройко по обвинению в шпионаже, создании агентурной сети, состоящей из белорусских граждан, которые за материальное вознаграждение предоставляли разведчику необходимую информацию. Как признался сам Шаройко в ходе допроса, в Белоруссии он работал журналистом украинского радио только в качестве прикрытия. Также задержанный заявил, что Игорь Скворцов, работавший советником посольства Украины в Белоруссии, был его куратором. Видеопризнание Шаройко показали по белорусскому телевидению.

Позднее Скворцова объявили в республике персоной нон грата за деятельность, которая несовместима с дипстатусом. В свою очередь, украинское внешнеполитическое ведомство объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Белоруссии на Украине, что в Минске сочли необоснованным.