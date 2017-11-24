Пермь, 24 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Перми общественники обсудили работу художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса и признали ее неудовлетворительной, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

В четверг 23 ноября состоялось очередное заседание аналитического клуба, организуемого движением «Суть времени», с докладом выступили эксперты, комплексно рассмотревшие ситуацию вокруг Пермского театра оперы и балета.

Поводом к заседанию стала серия публикаций в ИА REGNUM материалов, повествующих о проблемах театра. В них резкой критике подвергается деятельность Курентзиса на посту художественного руководителя, в частности, фактическое уничтожение репертуара.

Присутствующие отметили, что публичное обсуждение данной проблемы сыграло немаловажную роль в том, что и местные СМИ начали открыто высказываться по проблемным вопросам, затрагивающим Курнетзиса как руководителя театра. Прежде это было невозможно.

Рассмотрев деятельность Курентзиса на посту руководителя театра, проанализировав его работу за несколько лет, эксперты пришли к выводу, что ее следует признать неудовлетворительной.

Напомним, аналитический клуб, созданный движением «Суть времени», является одной из немногих площадок в Перми, где происходит обсуждение политических процессов в городе и в стране, а также предпринимается попытка их философского осмысления. Членами клуба являются преподаватели учебных заведений, представители общественных организаций, деятели искусства и культуры.