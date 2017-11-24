Ярославль, 24 ноября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. 24 ноября 2017 года свой 108 день рождения отметила жительница Ярославля Клавдия Михайловна Гадючкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Клавдия Гадючкина

Клавдия Михайловна родилась и всю жизнь прожила в городе Ярославле, свою трудовую деятельность начала в 15 лет на фабрике «Красный Перевал», где проработала 40 лет сначала прядильщицей, затем помощником мастера цеха.

Долгожительница считает себя счастливым человеком. Ее окружает большая, любящая и заботливая семья — 6 внуков, 8 правнуков, 2 праправнука. В свои 108 лет Клавдия Михайловна прекрасно выглядит, остается самостоятельным человеком, помогает внучке в домашних делах.