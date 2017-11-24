Калуга, 24 ноября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Калужской области за девять месяцев 2017 года рост преступлений в сфере незаконной миграции составил 237,5%. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Юлия Иконникова.

Мигрант

В 2017 году прокурорами региона выявлено свыше 530 нарушений закона в сфере миграционного законодательства, внесено 26 протестов на противоречащие закону акты и более 50 представлений об устранении нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в суды направлено 37 исковых заявлений, в следственные органы направлено 66 материалов, по которым возбуждено 50 уголовных дел.

В частности, сотрудники некоторых территориальных отделов по вопросам миграции регионального УМВД не принимали должных мер к устранению так называемых «резиновых квартир» — массовой регистрации иностранных граждан по одному месту адресу.

При этом в региональном управлении федеральной службы судебных приставов не соблюдались сроки исполнения постановлений судов о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие факты зафиксированы в Дзержинском районе и Калуге.

По мнению облпрокуратуры, высокий уровень нелегальной миграции обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия и координации, повышения результативности работы правоохранительных органов, прокурорского надзора.

Напомним, на территории области реализуется госпрограмма 2016−2021 годов по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом. С начала реализации программы на территорию региона переселилось свыше 60 тыс. человек. Только с начала 2017 года на территорию калужского региона из-за рубежа прибыло более 4 тыс. соотечественников. Наибольшее количество иностранных граждан прибыли из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области продолжаются мытарства многодетных семей — беженцев из Германии. Так, четыре немецкие семьи безуспешно ищут убежище в Калужской области. Причину переезда граждане Германии поясняют желанием оградить семьи от вмешательства немецких чиновников в личную жизнь, в том числе страхом лишиться детей. Тем не менее в России новых соотечественников встретили холодно: виноваты уже российские чиновники в лице миграционной службы.

К примеру, матери троих несовершеннолетних детей Катерине Миних, а также немецким семьям — Пахманн, Грисбах и Глянц — миграционщики отказали в убежище. Они не могут вернуться в Германию из-за страха лишиться детей и были вынуждены публично обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.