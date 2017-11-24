Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Петербургские парламентарии обеспокоены сокращением мест для причаливания и стоянки маломерных судов, что может негативно отразиться на развитии туристической отрасли города. В ближайшее время планируется подготовить «дорожную карту» по совершенствованию законодательной базы Санкт-Петербурга в этой сфере.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, члены парламентского комитета по законодательству 24 ноября рассмотрели вопрос о проблемах использования водных объектов в акватории города. К обсуждению были приглашены представители Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургского агентства внешнего транспорта, Водоканала и общественных организаций.

Свои выводы доложила депутатская рабочая группа, проводившая анализ ситуации. По ее мнению, сокращение мест стоянок маломерных судов и количества яхтенных и водно-моторных клубов в Петербурге негативно влияет на развитие морского туризма и ведет к сокращению потенциальных доходов городского бюджета. В связи с этим необходимо создание единой концепции по эффективному использованию водных объектов города.

В ходе дискуссии обсуждались проблемы с регулированием движения маломерных судов, использованием городских причалов, созданием пунктов пропуска иностранных маломерных судов и пунктов приема сточных вод катеров и яхт.

Комитет по законодательству поручил рабочей группе подготовить план совершенствования законодательной базы Санкт-Петербурга в соответствующей сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Петербурге стала развиваться сеть городских причалов, которые предоставили судоходным компаниям и владельцам водных транспортных средств возможность равного доступа к причальной инфраструктуре. В Петербурге создано 16 городских причалов. По словам главы комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, у города есть планы по их расширению, но нет планов по закрытию всех старых причалов.

В то же время президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Евгений Зубарев в конце августа 2017 года высказывал опасения в связи с планами развития сети городских причалов, имея в виду угрозу монополизации причальных услуг.

Напомним, навигация 2017 года на реках и каналах Петербурга завершилась 16 ноября.