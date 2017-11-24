Ярославль, 24 ноября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле строить первую новую школу после 20-летнего перерыва планируют начать только в 2020 году. Это следует из проекта адресной инвестиционной программы, которую внесла в муниципалитет мэрия города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация о проектировании школы в Ярославле

Планируется построить школу на 750 учащихся в жилом районе 2 микрорайона «Сокол». Проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу. Ориентировочная стоимость строительства — 537,5 млн рублей. В 2020 году мэрия города планирует выделить на новую школу 53 млн руб, 215 млн рублей будут выделены из вышестоящего бюджета.

Последняя новая школа в Ярославле была построена в 1998 году. В 2017 году началось строительство пристройки к школе № 43, на пристройку выделены деньги и в 2018 году. Коммунисты в муниципалитете Ярославля предлагают мэрии ускорить строительство.

«Я готовлю поправку в бюджет, чтобы деньги на строительство школы на «Соколе» выделили уже в 2018 году. Огромный новый микрорайон, где ведется интенсивное строительство, задохнется без новой школы. Я понимаю, что местные власти подстраиваются под федеральную программу, но откуда Москве знать, где более острая нуждаемость? Нужно проявить политическую волю и начать строительство, а потом уже вести переговоры с федеральной властью о софинансировании», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.