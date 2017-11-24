Новый Некоуз, Ярославская область, 24 ноября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Ввиду отсутствия топлива котельная поселка Мокеиха Ярославской области будет работать на семечках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некоузского района.

Pixabay.com От семечек станет теплее

В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области объявлен режим ЧС. Местной котельной не хватило торфа, поэтому весь поселок, где проживает 800 человек, замерзает. Из-за низкой температуры закрыли школу, детсад обогревается тепловыми пушками. 24 ноября в поселок приехала комиссия, которую возглавил заместитель председателя правительства региона Виталий Ткаченко и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов.

«Сейчас мы ждем поставки торфа из Густь-Хрустального и Твери. Сколько машин удастся найти поставщикам, столько мы и купим. Их обещают привезти к вечеру пятницы, 24 ноября. Пока мы собираемся топить котельную шелухой от семечек. Из них делаются гранулы, которые раньше добавляли при отапливании торфом. А сейчас будем топить исключительно семечками. У нас есть 14 мешков, но можно еще докупить», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава Некоузского района Сергей Некрутов.

Работа комиссии по поиску выхода из ситуации продолжается.