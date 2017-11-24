«Серебряное ожерелье России» попадет в новую ФЦП по туризму
Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Проект «Серебряное ожерелье России» — аналог «Золотого кольца» на Северо-Западе — попадет в новую федеральную целевую программу по туризму. Об этом сообщила 24 ноября заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Она напомнила, что текущая ФЦП завершается в 2018 году, и министерство финансов было против ее продления.
«Но политическое решение на уровне правительства принято, Виталий Мутко как куратор туризма несколько системных разговоров с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) провел, и Дмитрий Анатольевич сказал: «Да, ФЦП будет», — сообщила Манилова губернаторам регионов СЗФО на совещании под председательством полномочного представителя президента Николая Цуканова.
Концепция новой программы уже разработана, ее поддерживают Ростуризм и Министерство экономического развития. Вскоре потребуется представить ее правительству, после чего она станет «инструментом разговора с финансово-экономическим блоком».
«При поддержке — мы в ней уверены — председателя правительства, чтобы напитать эту программу реальными средствами», — пояснила Манилова.
На данный момент бюджет программы сохранили на уровне минимального показателя 2018 года в 3,5 млрд рублей. Каковы перспективы на 2019 и 2020 год, Манилова уточнить не смогла. «Всё будет зависеть от того, какое предложение мы представим правительству», — подчеркнула замминистра.
Она заметила, что финансирование будет предусмотрено на инженерную, подводящую инфраструктуру, а также в качестве льготного кредитования и скидок для инвесторов, которые не вписываются в проект по инженерной инфраструктуре.
«Приоритетная территория «Серебряное ожерелье России», как и весь Северо-Западный федеральный округ, внесена в ФЦП, которую мы будем докладывать», — обещала Манилова.
По данным полпредства в СЗФО, к концу 2017 года количество туристов в округе может достичь 18,5 млн человек, что на 1 млн больше показателя 2016 года. Самые заметные туристические проекты есть у Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, а также республики Коми. Всего же проект «Серебряное ожерелье России», который официально запущен в 2015 году, объединяет 11 регионов, помимо упомянутых туда входят Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Карелия и Ненецкий автономный округ.
Николай Цуканов заметил, что с момента начала обсуждения проекта уже прошло достаточно много времени. «Пора уже переходить на другой уровень, ставить цели по въездному туризму и добиваться этих показателей», — указал Цуканов.
Алла Манилова также добавила, что СЗФО до сих пор не пользуется своим географическим преимуществом по сравнению с другими регионами России — близостью к Евросоюзу, жители которого являются куда более выгодными путешественниками, чем представители КНР, откуда в Россию прибывает всё больше туристов в последние годы.
«Для европейцев это (СЗФО) очень близко, европейцы приносят деньги. Китайцы же денег… У нас есть «телевизоры», поэтому скажу, что вы всё знаете», — намекнула Манилова.
Добавим, проект «Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Концепция проекта «Серебряное ожерелье России» одобрена в Федеральном агентстве по туризму. В рамках межрегионального проекта сформирован реестр участников, в который входят более 40 туроператоров СЗФО. Ими уже подготовлено свыше 170 межрегиональных маршрутов.