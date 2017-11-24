Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Проект «Серебряное ожерелье России» — аналог «Золотого кольца» на Северо-Западе — попадет в новую федеральную целевую программу по туризму. Об этом сообщила 24 ноября заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Она напомнила, что текущая ФЦП завершается в 2018 году, и министерство финансов было против ее продления.

«Но политическое решение на уровне правительства принято, Виталий Мутко как куратор туризма несколько системных разговоров с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) провел, и Дмитрий Анатольевич сказал: «Да, ФЦП будет», — сообщила Манилова губернаторам регионов СЗФО на совещании под председательством полномочного представителя президента Николая Цуканова.

Концепция новой программы уже разработана, ее поддерживают Ростуризм и Министерство экономического развития. Вскоре потребуется представить ее правительству, после чего она станет «инструментом разговора с финансово-экономическим блоком».

«При поддержке — мы в ней уверены — председателя правительства, чтобы напитать эту программу реальными средствами», — пояснила Манилова.

На данный момент бюджет программы сохранили на уровне минимального показателя 2018 года в 3,5 млрд рублей. Каковы перспективы на 2019 и 2020 год, Манилова уточнить не смогла. «Всё будет зависеть от того, какое предложение мы представим правительству», — подчеркнула замминистра.

Она заметила, что финансирование будет предусмотрено на инженерную, подводящую инфраструктуру, а также в качестве льготного кредитования и скидок для инвесторов, которые не вписываются в проект по инженерной инфраструктуре.

«Приоритетная территория «Серебряное ожерелье России», как и весь Северо-Западный федеральный округ, внесена в ФЦП, которую мы будем докладывать», — обещала Манилова.

По данным полпредства в СЗФО, к концу 2017 года количество туристов в округе может достичь 18,5 млн человек, что на 1 млн больше показателя 2016 года. Самые заметные туристические проекты есть у Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, а также республики Коми. Всего же проект «Серебряное ожерелье России», который официально запущен в 2015 году, объединяет 11 регионов, помимо упомянутых туда входят Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Карелия и Ненецкий автономный округ.

Николай Цуканов заметил, что с момента начала обсуждения проекта уже прошло достаточно много времени. «Пора уже переходить на другой уровень, ставить цели по въездному туризму и добиваться этих показателей», — указал Цуканов.

Алла Манилова также добавила, что СЗФО до сих пор не пользуется своим географическим преимуществом по сравнению с другими регионами России — близостью к Евросоюзу, жители которого являются куда более выгодными путешественниками, чем представители КНР, откуда в Россию прибывает всё больше туристов в последние годы.

«Для европейцев это (СЗФО) очень близко, европейцы приносят деньги. Китайцы же денег… У нас есть «телевизоры», поэтому скажу, что вы всё знаете», — намекнула Манилова.

Добавим, проект «Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Концепция проекта «Серебряное ожерелье России» одобрена в Федеральном агентстве по туризму. В рамках межрегионального проекта сформирован реестр участников, в который входят более 40 туроператоров СЗФО. Ими уже подготовлено свыше 170 межрегиональных маршрутов.