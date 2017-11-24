Ярославль, 24 ноября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Жители дома 45 по улице Республиканской обвиняют региональный фонд капремонта многоквартирных домов в очковтирательстве. Сайт фонда сообщает, что работы на доме полностью завершены, однако люди говорят, что это не так, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Быкова Дом на ул. Республиканской, 45 в Ярославле

«В Ярославле завершен капитальный ремонт крыши на еще одном объекте культурного наследия. Дом 45 по улице Республиканской построен в 1848 году, в 19 веке здесь располагалась городская богадельня. Дом стал одним из первых, где в этом году начались работы по капитальному ремонту и продолжались несколько месяцев. Теперь крыша, которая доставляла неудобства жителям верхних этажей много лет подряд, сейчас полностью восстановлена», — говорится в сообщении на сайте фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области.

Староста дома Людмила Горячева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что из-за многочисленных недоделок жители, входящие в комиссию по приемке, отказались подписывать акт. В частности, водоприёмные воронки не присоединены к водосточному желобу, на части крыши нет снегозадержания, стыки кровельных листов местами разошлись, в коньке есть зазоры и так далее. Кроме того, при ремонте несколько квартир были затоплены, а ущерб некоторым жителям до сих пор не возмещен.

«Крышу сделали так плохо, что в июле квартиры, которые находятся на последних этажах нашего дома, затопили. Моя была среди них. В доме плесень, мы вынуждены были уехать из этой квартиры. Я подала в суд, основной ответчик — фонд капремонта, сумма исковых требований более 200 тысяч рублей. Сейчас лежит снег, и что теперь делать с нашей недоделанной крышей — ума не приложу. Мы написали письма в мэрию, в управляющую компанию, которая также не хочет принимать такие работы. Если фонд рапортует о том, что все сделано — то это неправда», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Екатерина Быкова.

ИА REGNUM ранее неоднократно писала о проблемах с капитальным ремонтом в Ярославской области в 2017 году. Многие кровли до сих пор стоят раскрытыми, где-то работы продолжаются. В прокуратуре Кировского района ИА REGNUM сообщили, что жалоб на фонд поступает много. Но, по мнению прокуратуры, ситуация не критичная.

«Жалобы идут постоянно, их много, проверки мы проводим, и если есть нарушения, принимаем меры прокурорского реагирования: вносим представления в региональный фонд. Сколько жалоб — десятки или сотни — я не могу сказать, мы такой анализ не проводили, но их и правда много. Мы сами контролируем рассмотрение наших представлений, смотрим, какие меры принимаются для устранения нарушений, если этого не происходит, дальше смотрим, что делать. Следующим шагом может стать привлечение руководителя за неисполнение требований прокурора, но сразу скажу — руководство регионального фонда мы не привлекали ни разу, таких ситуаций не было. На представления, которые мы направляли, меры принимаются, документы нам направляются, нас это устраивает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Кировского района города Ярославля Антонина Захарова.

По данным самого фонда, на начало этой недели сдано было 44% от запланированных работ. Из 727 видов работ сдано 320, чуть больше 300 видов находится в работе, из них половина готова к сдаче.