Брейтово, Ярославская область, 24 ноября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Собрание представителей Брейтовского района Ярославской области приняло решение объявить конкурс на замещение должности главы муниципального образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Брейтовского района.

Брейтово

Районные депутаты объявили конкурс на должность главы района и выбрали конкурсную комиссию, которая займется приемом заявлений от кандидатов. В нее вошло 5 депутатов.

«В октябре закончились полномочия у депутатов Совета представителей прошлого района и был избран новый состав. Соответственно, они должны выбрать нового главу. Сейчас эту должность занимает бывший глава Брейтовского поселения Андрей Перов, который стал руководить районом в прошлом году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации муниципального района Антон Гниненко.

Пока на конкурс не заявилось ни одного кандидата. Выборы главы пройдут 14 декабря.