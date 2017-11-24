Британия пышет ненавистью к России, Молдавия имитирует любовь: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Навязанная опасность: Великобритания заявит в Брюсселе об «угрозе» со стороны России;
- Влияние Киева: почему ЕС никогда не признает присоединения Крыма к России;
- Имитация любви: в Москве разочаровываются в Додоне;
- Единогласное решение: кто станет постпредом России при ООН;
- Развитие или стагнация: Госдума приняла закон о федеральном бюджете на трёхлетку.