Брюссель, 24 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. 24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства ЕС, главным событием которого, по утверждению некоторых западных СМИ, станет подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией.

president.am Серж Саргсян на саммите Восточного партнёрства ЕС

Перед саммитом в интервью Радио Свобода президент Армении Серж Саргсян рассказал, насколько важно для Армении соглашение с ЕС. По его словам, если бы документ не был столь важен для Армении, она бы его не подписала. Говоря о предыдущем соглашении с ЕС, подписание которого сорвалось в 2013 г., Серж Саргсян заявил, что документ отказался подписать ЕС, а не Армения.

Отвечая на вопрос о том, что получит от этого соглашения рядовой житель Армении, Саргсян сказал: «Послезавтра, наверное, ничего, сразу на себе не почувствует, но со временем почувствует, поскольку мы в состоянии быстро провести реформы при содействии Евросоюза. У нас самих нет ни возможности, ни желания изобрести велосипед, есть абсолютные истины, и мы должны руководствоваться этими истинами. Но в процессе, помимо внутренней свободы, граждане Армении будут иметь возможность беспрепятственно отправляться в Брюссель, в Париж, в другие европейские страны».

На вопрос, какую роль сыграет соглашение в укреплении безопасности Армении и будет ли документ альтернативным направлением безопасности, Саргсян заявил: «Здесь неправильно употреблять слово альтернатива, особенно в том случае, когда при основном вызове, угрожающем нашей безопасности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, особенно США и Россия, имеют одинаковую позицию и полностью сотрудничают. Для Армении это большое достижение».

Он также заявил, что в период почти десятилетнего пребывания в должности президента Армении и также до этого никогда не слышал и полуслова ни от одного руководителя России, особенно от президента Путина, которое бы содержало в себе упрек в адрес сотрудничества с ЕС.