Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Власти Петербурга вновь прибегли к уже испытанному способу ускорения важных строек в виде отмены выходных и переезда руководителей на объект. Вслед за стадионом «Санкт-Петербург», местами обитания чиновников станут станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» на продолжении «зелёной» линии подземки.

Https://t.me/StroykaSPb Строительство новых станций метро в Петербурге

В пятницу, 24 ноября, во время утреннего обхода стройки вице-губернатор Игорь Албин сказал главе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергею Харлашкину и его заместителю Михаилу Цалко — «Праздники и выходные для вас отменяются. Переезжайте на объект» — цитирует вице-губернатора «Фонтанка».

Во время обхода выяснилось, что на объектах нужно освоить еще около 10 млрд рублей. Как правило, «Метрострой» не строит и не осваивает средства с такой скоростью. Ранее сообщалось, что отставание в строительстве станции «Беговая» составляет около месяца. Причины — «обводненные грунты» и «недостаток рабочих рук».

Обе станции метро должны быть готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Смольный намерен сдать оба объекта к 1 апреля 2018 года. Чемпионат стартует в начале июня.

«Новокрестовская» находится в непосредственной близости от стадиона, и потому ее ввод особенно важен. Сейчас болельщики могут добраться до арены только от станции «Крестовский остров» (полтора километра от стадиона) либо автобусами от других станций метро. Этого недостаточно для 62-тысячной арены.

Около года назад вице-губернатор Игорь Албин лично переехал на стадион «Санкт-Петербург» (тогда еще «Зенит-Арена»), чтобы контролировать строительство. Он также запретил покидать стройплощадку представителям генерального подрядчика и ряда других структур, связанных со строительством. Работы ускорились, и арену удалось сдать до начала Кубка конфедераций, хотя без проблем (вроде невозможности выкатить выкатное поле) все-таки не обошлось.

В июле этого года, во время обсуждения задержек в строительстве метро, Албин выразил готовность переехать на станцию «Беговая». Также он намекнул, что у ответственных за этот вопрос чиновников могут возникнуть карьерные трудности, если дело дойдет до такого сценария. Интересно, что сейчас вице-губернатор говорит уже не о собственном переезде, а о переезде других чиновников.

Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты выразили сомнение в эффективности такой системы управления. «Получается, что на каждые десять строек должно быть десять вице-губернаторов, чтобы каждую стройку контролировать в ручном режиме», — отмечал политолог Александр Конфисахор.

Строительство метро — более сложная техническая задача, чем стадион, и зарекомендовавшие себя на стройке арены «комиссарские» способы в подземке могут не сработать, говорил глава компании «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев.

Эксперты в области транспорта в свою очередь отмечают, что вызванное управленческими ошибками строительство в режиме аврала почти непременно приведет к недочетам, которые потом потребуется устранять. Удорожание работ почти неизбежно. Но главное, чтобы всё обошлось только необходимостью вливания новых средств — в случае с такими объектами, как метро, могут быть и куда более серьезные последствия.

Вместе с Игорем Албиным на «Беговую» и «Новокрестовскую» приезжал и министр транспорта РФ Максим Соколов. Он отметил, что «в красной зоне отстающих объектов находится только «Беговая», но и по ее строительству «критическая точка пройдена». Методы, с помощью которых станции выведут из красной зоны в зеленую, министра могут и не интересовать.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» на Невско-Василеостровской линии метрополитена могут быть сданы в срок, только если увеличить количество занятых на их строительстве рабочих, заявили в КРТИ.

Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что надеется открыть в 2018 году сразу пять станций: «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая».