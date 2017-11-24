Ярославль, 24 ноября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Общественный транспорт Ярославля продолжает терять пассажиров и нести убытки. Об этом говорится в отчете департамента городского хозяйства о деятельности АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс» за девять месяцев 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, автобусы за это время перевезли на 843 тыс. пассажиров меньше (11% меньше от плана), трамваи и троллейбусы — на 979 тыс. пассажиров меньше (5,2% меньше от плана).

Троллейбус в Ярославле

Финансовая ситуация на предприятиях тоже тяжелая. Несмотря на небольшой рост выручки, связанной с ростом платы за проезд с 20 рублей до 23, существенно выросли убытки «Яргорэлектротранса». Балансовый убыток предприятия за это время составил 66,6 млн рублей, увеличившись в четыре раза по сравнению с прошлым годом. При этом не только не выполнен план по доходам (на 18,7 млн меньше), но и расходы больше запланированного (на 20,1 млн больше). Интересно, что одной из причин роста расходов указаны затраты на освещение города: предприятие второй год подряд закупает новогоднюю иллюминацию, которой украшает маршруты следования электротранспорта.

А вот «ПАТП-1», напротив, все девять месяцев изо всех сил пыталось экономить, в связи с чем сократило свои расходы на 49,4 млн рублей. Значительно сэкономили на горючем — 16,7 млн рублей, правда, вряд ли такую экономию можно считать оправданной, ведь произошла она из-за уменьшения пробега автобусов.

«Несмотря на экономию по статьям затрат, у предприятия складывается крайне тяжелое финансовое положение, а именно нехватка собственных оборотных средств, возникшая в результате вывода из денежного оборота платежей, не предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности», — говорится в отчете.

Помимо объективных причин, как то большой износ автобусов, недофинансирование из бюджета города, есть и субьективные. Например, областной бюджет перечисляет деньги за перевезенных льготников не сразу, и приходится занимать в банке под проценты. Также почти 11 млн уходит на оплату услуг областного госпредприятия «Яроблтранском» — это «комиссия» за обслуживание транспортных карт льготников.

Из-за нехватки средств «ПАТП-1» имеет задолженность по налогам и сборам, что приводит к выплате пеней и штрафов около 2 млн рублей в год. Благодаря экономии и субсидию на покупку в лизинг 10 автобусов, «ПАТП-1» показало за девять месяцев прибыль 3,1 млн рублей, но вряд ли этот результат можно считать радужным на фоне сокращения пробега и падения пассажиропотока.

В выигрыше остался только городской бюджет, который сократил субсидии собственным предприятиям на девять месяцев по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 85 млн рублей. Наиболее «обиженным» оказался «ЯрГЭТ», на нем городская казна сэкономила 70 млн, на «ПАТП-1» — 15 млн.

Судьбой общественного транспорта заинтересовались депутаты Ярославской облдумы, которые потребовали у городских властей разработать и представить стратегию развития предприятий.