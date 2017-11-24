Новый Некоуз, Ярославская область, 24 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области, где объявлен режим ЧС из-за проблем с отоплением, закрыли школу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некоузского района.

Фото Игоря Ямщикова Так котельная выглядела летом

Напомним, в поселке Мокеиха фактически сорвана подготовка к отопительному сезону. В котельную не завезен торф, люди замерзают в своих квартирах. В поселке введен режим ЧС. В Мокеиху доставлена модульная котельная, которая работает на дизельном топливе, но она с обогревом поселка не справляется. 23 ноября директор Мокеихской школы Лидия Соколова приняла решение закрыть учебное заведение.

«Мне позвонили из Роспотребнадзора и велели закрыть школу из-за несоответствия температурного режима нормам. Я своим внутренним распоряжением закрыла школу на два дня. Нам обещали 24 ноября вечером привезти торф, и тогда мы снова начнем процесс обучения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Лидия Соколова.

В школе числится 74 ученика. Местные власти хотели закрыть и детский сад, куда ходит 21 ребенок, но родители отстояли его.

В детских садах, школах установили тепловые пушки и обогреватели. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области, температура воздуха там составляет 18−20 градусов.