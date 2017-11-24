Берлин, 24 ноября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. «Левые» столкнулись с дилеммой, которая в ближайшее время займет членов бундестага не меньше, чем провал переговоров о «Ямайке», сообщает немецкое ежедневное издание Die Welt. «Это происходит сейчас, возможно, это будет происходить и в будущем; наша аргументация будет также звучать и из уст других фракций, аналогичных АдГ», — сообщил депутат от партии «Левых» Стефан Либич в среду на пленарном заседании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Старые фракции бундестага постепенно понимают, что с приходом АдГ возникла совершенно новая ситуация. Провести демаркацию было легко, пока партия оставалась внепарламентской, сейчас же дистанцироваться становится затруднительно и даже отчасти невозможно.

Что уже проявилось в ходе первых двух рабочих сессий бундестага. Центральным пунктом повестки дня было продление семи мандатов бундесвера. Различные доводы прозвучали как со стороны правых, так и со стороны левых. Примечательно, что докладчики, выступающие от АдГ, носили желтые ленты на лацкане в знак солидарности с солдатами. Так обычно делают представители ХДС/ХСС.

В итоге фракция АдГ проголосовала против продления миссий в Ираке, Мали, Афганистане, Сирии и Ираке, однако она дала свое согласие на продолжение мандата в Дарфуре, Южном Судане и миссии НАТО Sea Guardian в Средиземноморье.

Похоже, АдГ не стремится действовать в условиях полной оппозиции, то есть против того, что сейчас называется правительством, которое, вероятнее всего, вскоре будет представлено другими политическими группами.

Именно это и порождает сейчас основную дилемму бундестага: стоит ли продолжать игнорировать АдГ как политическую силу или же стоит ее имплементировать в состав нового коалиционного правительства? Если бы новая партия в бундестаге в основном говорила «нет», то проблемы бы не существовало. Но вот в первые несколько дней они уже сказали «да». И в блоке ХДС/ХСС стали задумываться.

После неудачи «ямайских переговоров» и отказа СДПГ войти в состав новой коалиции Германии все еще предстоит сделать выбор между двумя сценариями: правительством меньшинства или новыми парламентскими выборами.

Означает ли сложившаяся ситуация, что у ХДС/ХСС появилась новая альтернатива СДПГ в качестве партнера по коалиции? К примеру, в марте истекает срок действия моратория на воссоединение семей беженцев. Что, если исполнительная власть или сама фракция ХДС/ХСС попросят бундестаг продлить мораторий? Вполне вероятно, что АдГ не станет отклонять это решение, поскольку оно вполне соответствует их предвыборным требованиям.

В ландтагах АдГ действительно удавалось привлечь избирателей за счет предложений, по меньшей мере схожих с предвыборными заявлениями ХДС/ХСС. Однако в Союзе считают это не более чем «гонкой между кроликом и черепахой». Внутренние источники ХДС заявляют, что «союз с АдГ полностью исключен». Для Союза этот вопрос чрезвычайно деликатный, если не токсичный. Блок явно не стремится создавать впечатление, будто он делает общее дело с правопопулистской партией. С другой стороны, хоть союз и маловероятен, правящая фракция могла бы полагаться на АдГ в некоторых вопросах, однако последствия этого будут непредсказуемыми, полагают эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на понедельник, 20 ноября, в Берлине сорвались переговоры о формировании правительственной коалиции бундестага, более известные как «Ямайка». Переговоры велись между четырьмя партиями: ХДС, ХСС, «зелеными» и свободными демократами. Первым о выходе из переговоров заявил лидер СвДП Кристиан Линднер, затем переговорный процесс покинули и либералы.